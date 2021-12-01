Çenesuyu turnuvasında heyecan sürüyor

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Çenesuyu Futbol Turnuvası'nda heyecan sürüyor.

Derince genelinde yeni bir heyecana sahne olan Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Futbol Turnuvası'nda grup müsabakalarına devam ediliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün de takip ettiği turnuvada salı günü oynanan dört müsabakada toplam 38 gol kaydedildi. Günün en farklı galibiyetini Kiğı Yayladere Derneği'ni 13-1'lik skorla mağlup eden Kocaeli Erzurumlular Derneği elde etti.

Kıyasıya rekabete ve dostça görüntülere sahne olan turnuvada Adıyamanlılar Derneği ile Düzce Dibektaş Derneği arasındaki mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Adıyamanlılar oldu. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği de zorlu geçen maçta Kocaeli Vanlılar Derneği'ni 5-3'lük skorla mağlup ederek üç puanın sahibi olmayı başardı. Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Futbol Turnuvası'nda günün bir diğer müsabakasında ise Derince Belediyesi, Artvinliler Derneği'ni 11-1'lik skorla mağlup edip hanesine üç puanı yazdırmayı başardı. - KOCAELİ