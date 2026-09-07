Cengiz Kurtoğlu sahneye davet ettiği minik Beşiktaşlı hayranına şaşkınlık yaşadı, tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cengiz Kurtoğlu sahneye davet ettiği minik Beşiktaşlı hayranına şaşkınlık yaşadı, tebrik etti

Cengiz Kurtoğlu sahneye davet ettiği minik Beşiktaşlı hayranına şaşkınlık yaşadı, tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, şarkı söylerken yanına davet ettiği minik hayranının 'Beşiktaşlılar burada mı?' tezahüratıyla şaşkına döndü. Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen sanatçı, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlıyı tebrik ederek konserine devam etti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sahneye davet ettiği minik hayranlarından birinin "Beşiktaşlılar burada mı?" şeklindeki tezahüratı karşısında şaşkınlık yaşadı. Fanatik Fenerbahçeli olduğunu bilinen Kurtoğlu, Beşiktaşlı küçük hayranını tebrik etti.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde sahne alan Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında minik hayranlarını sahneye davet eden Kurtoğlu, çocuklarla birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi.

Şarkı sırasında çocuklardan biri mikrofonu isteyerek seyircilere dönüp "Beşiktaşlılar burada mı?" diye seslendi. Küçük hayranının kartal sembolü yapması üzerine Kurtoğlu kısa süreli şaşkınlık yaşarken, alandan büyük alkış yükseldi.

Fanatik Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Cengiz Kurtoğlu, renkli anların ardından küçük Beşiktaşlı hayranına, "Ben bir Fenerbahçeli olarak kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Konser, sanatçının seslendirdiği şarkılarla devam etti.

Kaynak: İHA

Cengiz Kurtoğlu, Yenişehir, Festival, Bursa, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Kurtoğlu sahneye davet ettiği minik Beşiktaşlı hayranına şaşkınlık yaşadı, tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Nazilli’de çatıya düşen dana kurtarıldı Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı
Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı Husiler, Suudi destekli güçlerin liderlerini toplantıda balistik füzeyle hedef aldı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

16:03
Elif Karaarslan’a bir darbe daha Aylık 2 milyon TL’lik gelir kapısı kapandı
Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı
15:52
Ahmet Davutoğlu ifade verdi İşte ilk sözleri
Ahmet Davutoğlu ifade verdi! İşte ilk sözleri
15:46
İş yerinin önüne gönderdiler Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi
15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 16:15:25. #7.12#
SON DAKİKA: Cengiz Kurtoğlu sahneye davet ettiği minik Beşiktaşlı hayranına şaşkınlık yaşadı, tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement