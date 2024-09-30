Cengiz Toksöz Yeniden Başkan Seçildi

Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 3. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa mevcut başkan Cengiz Toksöz yeniden seçildi.

The Ankara Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Cengiz Toksöz ile Ercan Kara yarıştı.

Divan başkanlığını Ömer Koç'un yaptığı genel kurulda, oylama öncesi yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilirken, 2025-2026 yılları tahmini bütçeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda kullanılan 107 oyun 88'ini alan Cengiz Toksöz, yeniden başkanlığa seçildi. Ercan Kara 15 oy alırken, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan Toksöz, seçimin ardından teşekkür konuşmasında, kardeşlik ve birliktelik içinde çok güzel bir genel kurulun gerçekleştiğini belirterek, "Türk okçuluğu kazandı, yarışmalarda olduğu gibi burada da kaybeden yok, kazanan geleneksel Türk okçuluğu. Çok kıymetli delegelerimize teşekkür ediyorum, emek sarf eden federasyonumuzun çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizler aldığımız sorumluluğun bilincinde, inşallah bu sorumluluğun gerektirdiğinin çok daha ötesinde vazifemizi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha fazla gence ulaşma hedefiyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Toksöz, "Biliyoruz ki çocuklara yapılan bu tarihi yatırım, bir bayrak yarışı şeklinde onlar tarafından da çocuklarına aktarılacak. Sadece yay gerip ok atmayacağız. Şanlı tarihimizi, Türk'ün tarihi Türk okunun, Türk yayının bütün dünyada söz sahibi olması için ülkemizden başlayarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyon başkanlığına yeniden seçilen Cengiz Toksöz'ün yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

Kadir Karataş, Naşit Gündoğan, Beyza İpek, Selim Erduğan, Mustafa Yiğit, Ömer Koç, Salih Aksu, Veysel Durmaz, Mehmet Coşkuner, Varol Türkoğlu.