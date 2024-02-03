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Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle 8. golüne ulaştı - Son Dakika
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Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle 8. golüne ulaştı

Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle 8. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı. Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cengiz Ünder, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti ve bu sezonki 16. lig maçında 8. golünü attı.

03.02.2024 21:11
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçında attığı golle bu sezonki 8. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Cengiz, 42. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 16. lig maçına çıkarken ligde 8. golüne imza attı.

Cengiz Ünder, müsabakanın 68. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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