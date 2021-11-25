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Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı - Son Dakika

Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı

25.11.2021 17:59
Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde Cengiz Ünder'e manşetinde yer verdi. Kendisiyle ilgili iki sayfa analiz yayınlanan Cengiz, Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulunurken "Akademi takımına karşı oynadığım maçın ardından kalmamı istediler. Her zaman arkamda duran babam, genç yaşımda beni bir başıma İstanbul'da bırakma konusunda kararsız kaldı ve olmadı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili özel bir bölüm yayınladı.

"BABAM, GENÇ YAŞIMDA BENİ BİR BAŞIMA İSTANBUL'DA BIRAKMA KONUSUNDA KARARSIZ KALDI"

Milli futbolcumuz henüz akademi takımında oynarken Galatasaray'a karşı mücadele ettiği bir maçtan sonra sarı-kırmızılılardan davet aldığını belirtirken, "Akademi takımına karşı oynadığım maçın ardından kalmamı istediler. Her zaman arkamda duran babam, genç yaşımda beni bir başıma İstanbul'da bırakma konusunda kararsız kaldı ve olmadı" ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, Galatasaray, Marsilya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cengiz Ünder'den yıllar sonra gelen itiraf Galatasaraylıları üzecek: Babam kararsız kaldı - Son Dakika
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