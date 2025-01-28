Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu - Son Dakika
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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu

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Beşiktaş, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamak istemiş ve ezeli rakipler transfer için anlaşmaya varmıştı. İlk etapta siyah-beyazlılara gitmeye sıcak bakan Cengiz'in sosyal medyadan aldığı tepkiler sonrasında morali bozuldu. Futbolcu tarafıyla mali şartlarda da anlaşma sağlanamaması üzerine transfer iptal oldu.

28.01.2025 16:40
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2023 yazında Marsilya'dan o dönem için rekor olan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder'e sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş talip olmuş ve iki takım arasında anlaşma sağlanmıştı. Yaşanan beklenmedik pürüzler nedeniyle Cengiz'in siyah-beyazlılara transferi yattı.

GELEN TEPKİLER MORALİNİ BOZDU

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

MALİ ŞARTLARDA DA ANLAŞAMADI

Öte yandan Cengiz'in Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesindeki bir diğer neden daha ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 resmi maça çıktı ve sadece 161 dakika sahada kalabildi. Cengiz, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder\'in Beşiktaş\'a transferi iptal oldu

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankaragüçlüyüz:
    yalan haber, Cengiz küçükleri reddetmiş. yoksa eziktasın bi söz hakkı yok, al diyince alacak, sat diyince satacak, ver diyince ve re cek! ;)))))) 33 42 Yanıtla
    Ad Drsy:
    gs aynı safa gelmenizden utanın 1 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şampiyonluk isteyen Galatasarayda oynar.Tabi hak ediyorsa. Galatasaray alırsa. Onun dışında böyle 8taş ile şikebahçe arasında gidip gelmekle sadece ayağınız topa değmiş olur. 23 46 Yanıtla
    Sinan Civan:
    size attığımız 5 sana girsin 5 2
  • Ankaragüçlüyüz:
    haber içeriğini yazarken lütfen dikkat edin, sürekli yanlış yazıp hata yapıyorsunuz. Kiralık olan cengiz değil eziktashjksjsjsks. 25 30 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    kim takar tepkiyi eziktas tırıftırı küçük taştır değse hissetmezsiniz bile ki tepki mepki yok, yönetim de emirleri kabul etmişti. Ama Cengiz kariyerinde aşırı bi GERİ adım atmak istememiş küçükleri reddetmiş, futbolu bırakmaya kalkmış ahahahahhah 19 26 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    çok şükür kurtuldu k 14 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAĞIZIN PALAVRALARI 12 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Kuşlar dari konusunda anlasamadi 6 10 Yanıtla
  • Engin Engo:
    dün ziyech e akıl veren fb liler =)) cengizzzz ye kerizlerin parasını. 15 m euro bonservisin üzerine senelik 4 meuro =)=) 3 yıl daha kal =)=)=) enayi parası iyidir. 9 4 Yanıtla
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