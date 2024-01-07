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Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı - Son Dakika
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Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı maçta Cengiz Ünder, 3 gol atarak hat-trick yaptı. İlk golünü 6. dakikada atan Ünder, maçın 34. ve 44. dakikalarında da fileleri havalandırdı. Bu hat-trick, Ünder'in kariyerindeki ilk hat-trick oldu.

Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı
07.01.2024 - 16:57,
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında hat-trick yaptı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Cengiz Ünder'e ilk 11'de forma verdi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekibe bu zamana kadar sakatlığından dolayı istenilen katkıyı sağlayamamıştı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11'de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Ligin 17'nci haftasında Kayserispor deplasmanında gol perdesini açan Cengiz Ünder, 19'uncu haftadaki İstanbulspor mücadelesinde hat-trick yaptı. Karşılaşmanın 6'ncı dakikasında İsmail Yüksek'in pasında meşin yuvarlağı ağlara gönderen milli oyuncu, istekli görüntüsüyle taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmada tabela 34'üncü dakikayı gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Cengiz Ünder, Mehmet Yeşil'in pas hatasında araya girdi ve top kendisine çarparak filelerle buluştu. Mücadelenin 44'üncü dakikasında Serdar Aziz'in kafa ile kestiği topu önünde bulan Cengiz Ünder, İstanbulspor filelerini bir kez daha havalandırma başarısı gösterdi. Ünder kariyerindeki ilk hat-trickine İstanbulspor maçında imza attı.

Kaynak: DHA
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