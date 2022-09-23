Cengiz Ünder, Lüksemburg maçı sonrası öz eleştiride bulundu: Benim için hayal kırıklığı

Milli takımın yıldız ismi Cengiz Ünder, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

"3-3 BEKLEDİĞİMİZ BİR SKOR DEĞİLDİ"

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Maça ilk defa iyi başlayamadık. Çok geriye çekildik. İstediğimiz gibi oynayamadık. Adamlar ilk golü bulunca öz güven geldi ama erken karşılık verdik. Hedefimiz gol yemeden çıkmaktı buradan. C'den B'ye çıktık ama sevincini yaşayamıyoruz. Gol yemememiz lazım bu maçlarda. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Benim için hayal kırıklığı. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu ligden gol yemeden çıkmalıydık. Böyle olunca çok üzülüyorum. Rakibimizi küçümsemek istemiyorum ama 3-3 beklediğimiz bir şey değildi." dedi.

"SAHA İÇİNDE DAHA AGRESİF OLMALIYIZ"

Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen değerlendiremediklerini söyleyen başarılı oyuncu, "Gol yiyince gardımız düştü. Çabuk karşılık verdik. Baya baskı yaptık. Net goller kaçırdık. Bunları atmamız gerekiyor artık. Tecrübelendik. Bu tip takımlara karşı daha fazla baskı üreten takım olmalıyız. Daha agresif olmalıyız saha içinde. Çok istemeliyiz. Milli duygular her şeyden öte gelir. Bazı oyuncular oynamadan geliyor. Hiç oynamadan gelenler var. Ben kendimi buraya yüzde 100 vererek geliyorum. Kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Bu maçların hepsinde çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Elimden gelen her şeyi veriyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Hafife almak değil ama işi bitirmemiz gerekiyor direkt." ifadelerini kullandı.