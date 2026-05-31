Cengiz Ünder, memleketi Balıkesir\'de genç sporcularla buluştu

31.05.2026 22:00  Güncelleme: 22:03
Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kariyerine ilk adımı attığı Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi. Deneyimlerini paylaşıp tavsiyelerde bulundu.

Sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Fenerbahçeli oyuncu Cengiz Ünder, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında geldiği memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kariyerine ilk adımı attığı Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ziyarette Cengiz Ünder'i, Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve akademide eğitim gören genç sporcular karşıladı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, gençlerle sohbet ederek mini bir söyleşi gerçekleştirdi.

Avrupa'daki futbol kariyeri ve A Milli Takım'da yaşadığı tecrübeleri paylaşan Ünder, profesyonel futbolcu olma hedefiyle çalışan genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşmak için disiplinli çalışmanın ve hedeflerden vazgeçmemenin önemine dikkat çeken Ünder, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve genç sporcuların Cengiz Ünder ile bir süre daha sohbet etmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
