Cenk Gönen: "Umarım kupayı alırız" - Son Dakika
Üye Girişi

Cenk Gönen: "Umarım kupayı alırız"

04.03.2022 00:57
Cenk Gönen: "Umarım kupayı alırız"

Yukatel Kayserispor'un başarılı kalecisi Cenk Gönen, Beşiktaş'ı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor'un başarılı kalecisi Cenk Gönen, Beşiktaş'ı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Yukatel Kayserispor'da tur sevinci yaşanıyor. Beşiktaş maçında sahaya kaptan olarak çıkan tecrübeli ve başarılı kaleci Cenk Gönen yaptığı kurtarışlar ile maça damgasını vurdu. Alınan galibiyette büyük pay sahibi olan Cenk Gönen maç sonu yaptığı açıklamada, "İnönü Stadı'nda çok güzel anılarım vardı. Bir yenisini daha ekledim. Benim için unutulmayacak bir akşam. Çok oynama şansı bulamıyorum. Uzun süredir oynayamamıştım. Antrenmanlarda disiplinli ve sabırlı çalışıyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Takım arkadaşlarımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Yarı finalde Trabzonspor'u eleyip inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Umarım kupayı alırız. Bu galibiyeti Kiev'de bulunan ağabeyime ve yengeme armağan ediyorum" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Berna Gözbaşı: 'Daha güzel günler göreceğiz' Berna Gözbaşı: 'Daha güzel günler göreceğiz' Cenk Gönen: 'Umarım kupayı alırız' Cenk Gönen: 'Umarım kupayı alırız'

Türkiye Kupası, Kayserispor, Cenk Gönen, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cenk Gönen: 'Umarım kupayı alırız' - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cenk Gönen: "Umarım kupayı alırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement