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Cenk İşler: "Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir" - Son Dakika

Cenk İşler: "Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir"

03.12.2021 09:25

- Cenk İşler: "Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir" Türk futbolunun sembol golcülerinden ve Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, Samsunspor'un hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu söyledi.

- Cenk İşler: " Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir"

SAMSUN - Türk futbolunun sembol golcülerinden ve Samsunspor Genel Kaptanı Cenk İşler, Samsunspor'un hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu söyledi.

Lige kötü başlayan fakat son haftalarda aldığı sonuçlarda olumlu bir hava yakalayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da takıma yeni katılan Genel Kaptan Cenk İşler, kırmızı-beyazlı ekibin son durumunu değerlendirdi. Futbolculuk döneminde Süper Lig'de çıktığı 496 maçta 196 kez fileleri sarsma başarısı gösteren Cenk İşler, gol sıkıntısı çeken Samsunspor'da hücum oyuncularıyla da özel olarak ilgilendiğini dile getirdi.

"Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir"

Takım olarak hedeflerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Cenk İşler, "Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir. Biz de Samsunspor'da genel kaptanlık görevine layık olmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Fazla mesai yapacağız. Samsunspor'un hedeflerine en kısa sürede, umarım bu sene yakışır bir şekilde iyi futbol oynayarak ulaşmak istiyoruz. Ben Antalya kampında takıma dahil oldum. Orada 10 gün boyunca futbolcularla ve teknik heyetle beraber oldum. Genel bir değerlendirme yaptık. O kamp iyi geçti. Ardından Eyüpspor maçı ve Adanaspor maçında gördük ki en azından az pozisyon vermeye ve disiplinli oynamaya başladık. Gönül daha fazla gol bulalım ister. Bu da zamanla olabilecek bir şey. Eksiklerimiz var, bunları da tamamladıktan sonra çok daha diri ve iyi oynayan bir Samsunspor hedefliyoruz" dedi.

"Güzel sonuçlar almak istiyoruz"

Hücum hattındaki oyuncularla görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını ifade eden Cenk İşler, "Genç ve hücum hattındaki oyuncularımızla konuşuyoruz. Deneyim ve tecrübelerimizi kendilerine aktarmaya çalışıyoruz. Sahanın içindeki teknik anlamdaki sorumluluk tamamen Fuat Çapa'da. Biz de saha dışında zaman zaman tesislerin içinde futbolcularla bir araya gelip neleri daha iyi yapabileceğimizi, neleri yapmayacağımızı sürekli dile getiriyoruz. Futbolcular da bunu çok iyi algılıyorlar. Bu da çok önemli. Futbolcuların zaman zaman algılaması da geç olabiliyor. Dinliyorlar ve algılamalarında da hızlı sonuç alabiliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Güzel sonuçlar almak istiyoruz" diye konuştu.

"Ocak'ta eksikleri kapatıp, 2. devreye daha umutlu bakacağız"

Takımın eksiklerini Ocak ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte gidereceklerini de vurgulayan İşler, "Son 3 maçta 7 puan topladık. Gayet olumlu ve güzel bir hava hakim. Şimdi Altınordu maçı var. Son derece kritik maçlardan biri olacak. En son ligin güçlü ekiplerinden Ankaragücü'nü sahalarında yendiler. Zor geçecek ama ne olursa olsun biz rakip gözetmeksizin her maça galibiyet için çıkıyoruz. 5 maçın 3'ü içeride, 2'si dışarıda olacak. Toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp, devreyi ilk 6'da bitirmek istiyoruz. Umarım bu hedefimize ulaşırız ki Ocak ayında eksik yönlerimizi kapatıp, ligin 2. yarısına çok daha umutla bakarız" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen Cenk İşler, şunları söyledi:

"Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Herkesi tribünlere davet ediyorum. Eski şaşalı günlerimizi hep birlikte bir arada geçirmek istiyoruz. Taraftarlar ile ilgili süreç, sonuçlarla da alakalı. Yavaş yavaş kendileri de hem genç oyuncularımız hem takımımız hocamızla birlikte çok güzel çalışıyor. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Her zaman 12. adama çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza sesleniyorum; gelsinler ve takımlarını desteklesinler."

Cenk İşler: Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir
Cenk İşler: Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir
Cenk İşler: Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir
Cenk İşler: Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Cenk İşler, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cenk İşler: 'Samsunspor'un hedefi her zaman Süper Lig'dir' - Son Dakika Spor


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