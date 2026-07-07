Cenk Tosun, Karagümrük'te

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de, ikinci devrede ise Kasımpaşa'da forma giyen 35 yaşındaki santrfor ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cenk Tosun, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta bir kez fileleri havalandırdı.