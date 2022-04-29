Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi

Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde

29.04.2022 21:29
Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK orta oyuncu Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç ile yeni sezon için anlaştı.

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK orta oyuncu Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç ile yeni sezon için anlaştı.

Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Çukurova Belediyesi SK yeni sezon için transfere devam ediyor. Geçmişte İlbank, Samsun, PTT ve Bolu Bld. formalarını terleten orta oyuncu Ceren Baysal ve geçmişte Eczacıbaşı, Sarıyer, Kuzeyboru ve PTT formalarını terleten, Genç Milli Takım ve kulüp bazında Avrupa kupalarında çeşitli madalyalara sahip orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile önümüzdeki sezon için anlaşıldı.

Bu transferlerle 10 transfere ulaşan turuncu-mavililerde 4 oyuncu transferi daha bekleniyor. - ADANA

Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde
Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde

YORUMLAR
500
Samsun'da 4 ayda 37 milyon TL sosyal yardım Samsun'da 4 ayda 37 milyon TL sosyal yardım Samsun ve çevre illerde 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı Samsun ve çevre illerde 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı

Çukurova, Samsun, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 21:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Ceren Baysal ve Ceren Nur Domaç, Çukurova Belediyesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement