Çermikli Karateciler Batman'da 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Çermikli Karateciler Batman'da 9 Madalya Kazandı

Çermikli Karateciler Batman\'da 9 Madalya Kazandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Batman'da düzenlenen 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvası'nda, Çermikli karateciler 9 madalya kazandı. Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran ve Merve Kazan altın madalya, Dicle Demir, Berfin Karabulut, Kerem Karabaş, Neslihan Dayan ve Şiran Kılıç ise gümüş ve bronz madalyalar elde etti. Diyarbakırlı sporcular toplamda 72 madalya kazanarak genel klasmanda birincilik kupasını aldı.

07.05.2024 19:05
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Batman'da 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvasına katılan sporcular, 9 madalya elde etti.

Batmanda yapılan 19 Mayıs İller Arası Minik Yıldız ve Ümitler Karate Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 9 ilden 400'e yakın minik ve genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, 90 kişilik Diyarbakır karate kafilesine katılan Çermikli karatecilerden Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran, Merve Kazan altın madalya alırken, Dicle Demir, Berfin Karabulut, Kerem Karabaş gümüş, Neslihan Dayan ile Şiran Kılıç bronz madalya kazandı. Diyarbakırlı sporcular müsabakalar geneli 72 madalya kazanarak, genel klasmanda birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çermikli Karateciler Batman'da 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çermikli Karateciler Batman'da 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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