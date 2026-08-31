Cerny, Beşiktaş'ı Çorum FK'ya karşı öne geçirdi - Son Dakika
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Cerny, Beşiktaş'ı Çorum FK'ya karşı öne geçirdi

Cerny, Beşiktaş\'ı Çorum FK\'ya karşı öne geçirdi
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Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Çorum FK'ya karşı attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Çorum FK karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların skorer oyuncusu Vaclav Cerny, mücadelenin 9. dakikasında takımının ilk golünü kaydederek 1-0 öne geçirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Hradec Kralove ağlarını 1 kez sarsan Cerny, ligin ilk haftasında da Eyüpspor ağlarını sarsmıştı. Böylece Cerny toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cerny, Beşiktaş'ı Çorum FK'ya karşı öne geçirdi - Son Dakika

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