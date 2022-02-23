ÇESK sporcularının karate başarısı - Son Dakika
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ÇESK sporcularının karate başarısı

23.02.2022 12:17
ÇESK sporcularının karate başarısı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate branşında 20 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate branşında 20 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulubü (ÇESK) karate takımı,19 Şubat Cumartesi günü İzmit Hasan Gemici Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Kocaeli Okul Sporları Minikler-Küçükler- Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplamda 20 madalya kazanarak, Çayırova'yı genel klasmanda şampiyonluğa taşıdı. ÇESK sporcuları, aralık ayından bugüne kadar 3 şampiyonada 25 altın, 22 gümüş ve 25 bronz madalya olmak üzere toplamda 72 madalya kazandı.

ÇESK, futbol branşında da başarılarını sürdürüyor. ÇESK U-18 futbol takımı Kocaeli Amatör U-18 Klasmanı G Grubu'nda güçlü rakibi Beylikbağıspor'u mağlup ederek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Çıktığı tüm maçları kazanan mavi yeşilli ekip namağlup şekilde 1. sırada yer alıyor. - KOCAELİ

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Bronz Madalya, Cumartesi, Çayırova, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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