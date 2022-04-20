ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı - Son Dakika
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ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı

20.04.2022 14:38
ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-18 futbol takımı, Kocaeli U-18 ligi klasman G grubunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-18 futbol takımı, Kocaeli U-18 ligi klasman G grubunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Çıktığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Teknik direktör Birol Köksal yönetiminde çıktığı 13 maçta bileği bükülmeyen ÇESK U-18 takımı, en yakın rakibine 4 puan fark atarak son haftaya bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etti. Ligin son haftasına namağlup unvan ve şampiyonluk apoletiyle giren Çayırova temsilcisi, 70 golle en fazla gol atan ve 6 golle en az gol yiyen takım olarak bu kategorilerde de zirvede yer aldı. Mavi yeşilli ekip, önümüzdeki sezon Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. - KOCAELİ

ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı

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Birol Köksal, Çayırova, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ÇESK U-18 futbol takımı, Elit Lig'de mücadele etmeye hak kazandı - Son Dakika


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