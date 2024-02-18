Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor\'a 1-0 mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 18. haftasında Çeşme Belediyespor sahasında Alaçatıspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligin 18. haftasında, Çeşme Belediyespor sahasında Alaçatıspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, 63. dakikada, Alaçatıspor 1-0 öne geçti.. Maçın 65. dakikasında Çeşme Belediyespor penaltı kazansa da, penaltı atışını gole çeviremeyince beraberlik şansını kaçırdı. Kalan dakikalarda her iki takım da gol bulamayınca yerel derbi maçı Alaçatıspor'un 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Çeşme Belediyespor, 3 puan kaybetmesine rağmen 37 puanla lig liderliğini korudu. Çeşme Belediyespor'un en yakın takipçisi Tirespor, rakibi karşısında mağlup olurken, bir maç eksiği ile 35 puanla, lig sıralamasında 2. sıradaki yerini korudu. Alaçatıspor ise yerel derbide elde ettiği galibiyet ile lig sıralamasında 31 puanla 5. sıraya yükseldi.

Çeşme Belediyespor, ligin 19. haftasında, 25 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, deplasman maçında Bayındırspor ile karşılaşacak. Alaçatıspor ise 25 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Yunus Emre Belediyespor'u sahasında konuk edecek.

Öte yandan geniş güvenlik önlemleri ile gerçekleştirilen yerel derbi maçına, Çeşme Belediyespor taraftarları maç öncesinde kulüp binasından aldıkları biletlerle giriş yaparken, Alaçatıspor taraftarları güvenlik gerekçesiyle tribünlere alınmadı. Maçta güvenliği sağlamak için Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine takviye olarak İzmir'den polis ekipler de geldi. - İZMİR