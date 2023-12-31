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Çeşme Belediyespor, Bolvadin Termalspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Bolvadin Termalspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bolvadin Termalspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, ikinci yarıda Çeşme Belediyespor'un attığı gollerle maçı kazandı. Çeşme Belediyespor, bu galibiyetle lig sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

Çeşme Belediyespor, Bolvadin Termalspor\'u mağlup etti
31.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bolvadin Termalspor'u 2-1 mağlup etti.

BAL 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Bolvadin Termalspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, maçın sonucunu belirleyen goller ikinci yarıda geldi. 52. dakikada, Çeşme Belediyespor oyuncusu Umut Kaya, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Çeşme Belediyespor oyuncusu Emre Şahin de 58. dakikada takımının 2. golünü attı. Bolvadin Termalspor oyuncusu Aybars Garhan, 68. dakikada attığı gol ile skoru 2-1 yaparken, kalan dakikalarda her iki takımda gol bulamayınca maç Çeşme Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Çeşme Belediyespor, kazandığı 3 puanla, lig sıralamasında, 1 maç eksiği ile 24 puanla 3. sırada yer aldı.

Öte yandan Çeşme Belediyespor, 3 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'de kendi sahasında T. Tepecikspor ile, 7 Ocak Pazar günü saat 14.00'de de deplasman maçında Manisa 1965 ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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