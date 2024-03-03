Çeşme Belediyespor, Kütahya ÖİKH\'yi 5-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 20. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Kütahya ÖİKH'yi 5-0 yenerek grup liderliğini sürdürdü.
Çeşme Belediyespor, 15 ve 23. dakikada Aytaç Deniz'in ayağından bulduğu gollerle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 54. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Aytaç Deniz ile skoru 3-0 yaptı. Çeşme Belediyespor oyuncusu Turan Demirci, 63. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaparken, maçın sonucunu belirleyen golü 85. dakikada Mehmet İncebacak attı.
Çeşme Belediyespor, kendi sahasında elde ettiği 5-0'lık galibiyetle, lig sıralamasında 43 puanla lig liderliğini korudu.
Çeşme Belediyespor, ligin 21. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te, Emirdağspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR
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