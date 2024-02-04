 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çeşme Belediyespor Yıldız 45'yi mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çeşme Belediyespor Yıldız 45'yi mağlup etti

Çeşme Belediyespor Yıldız 45\'yi mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta lider olan Çeşme Belediyespor, Yıldız 45 takımını 2-0 mağlup etti ve liderliğini korudu.

04.02.2024 20:02  Güncelleme: 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Mücadele eden Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Yıldız 45 takımını 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta ligin ikinci yarısına grup lideri olarak başlayan Çeşme Belediyespor, ligin 16. haftasında da galip gelerek lig liderliğini korudu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın, eşi Nuriş Oran ile birlikte izlediği ve taraftarların tribünleri tamamen doldurduğu maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında rakip kaleye baskısını arttıran Çeşme Belediyespor, aradığı golü 65. dakikada Egecan Çevir'in ayağından bularak 1-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 72. dakikada Mesut Uzun'dan geldi.

Çeşme Belediyespor, kendi sahasında elde ettiği galibiyetle puanını 36'ya çıkararak lig liderliğini korudu.

Çeşme Belediyespor, ligin 17. haftasında, 11 Şubat Pazar günü, saat 14.00'Te, deplasman maçında Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çeşme, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor Yıldız 45'yi mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor Yıldız 45'yi mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement