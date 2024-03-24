Çeşme Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor\'u mağlup ederek liderliği geri aldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 22. haftasında Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Yunus Emre Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek yeniden lig lideri oldu.
Ligin ilk yarısını lider kapatan ve 21. haftayı BAY geçirdikten sonra liderliği en yakın takipçisi Tire 2021 FK'ya kaptıran Çeşme Belediyespor, 22. haftada sahasında konuk ettiği Yunus Emre Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Maçın ilk yarısına her iki takım da etkili başlarken, 12. dakikada Aytaç Deniz, fileleri havalandırarak Çeşme Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.
Çeşme Belediyespor, bu sonuçla puanını 49'a yükselterek yeniden grup liderliğini elde etti.
Çeşme Belediyespor, 3 Nisan Çarşamba günü, saat 15.00'te, Kütahya takımlarından Tepecikspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR
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