Çeşme\'de Optimist Avrupa Şampiyonası\'nda İkinci Gün Coşkusu

Çeşme'de devam eden 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ikinci günü öne çıkan performansıyla tamamladı.

2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde sporcular, güçlü rüzgarlar eşliğinde zorlu parkurlarda mücadele etti. Dört farklı filoda gerçekleşen yarışlar, kıyasıya rekabete ve göz dolduran performanslara sahne oldu.

Erkekler kategorisinde, ikinci günde değişen sıralama ile İspanya'dan Lluc Garces liderliğe yükseldi. Milli sporcu Cengiz Eren Güvenç, başarılı bir performansla 2. sıraya yerleşirken, milli sporcu Alp Çınar ise 3. sırada yerini aldı.

Kızlar kategorisinde ise milli takımdan Ada Vera Tüfekçiler, gösterdiği üstün performansla günün en dikkat çeken ismi oldu ve liderlik koltuğuna oturdu. Tüfekçiler'i Yunanistan'dan Eleni Triantou ikinci, Brezilya'dan Uma Creixell ise üçüncü sırada takip etti.

Şampiyona, farklı ülkelerden gelen genç yeteneklerin sergilediği mücadelelerle büyük bir çekişmeye sahne olmaya devam ediyor. Hem sporcular hem de izleyiciler için adeta bir yelken şölenine dönüşen organizasyon, üçüncü gün yarışlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. - İZMİR