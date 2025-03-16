Çeşme ve Sakız Adası\'ndan Dostluk Maçı

Çeşme Belediye spor, Alaçatıspor ve Ilıcaspor'un U-16 takımlarından oluşan karma ekip, Sakız Adası'ndan gelen U-16 takımı ile Çeşme Stadı'nda dostluk maçı yaptı.

Maçın son dakikalarında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, konuk heyet ve kulüp başkanları alkışlarla sahaya girdi. Bu nedenle maç yarım kalsa da iki ülke arasındaki kültürel ve sportif bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu karşılaşma, dostluk ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkardı. Maç öncesinde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sahaya çıkarak konuk ve ev sahibi takım oyuncularına başarılar diledi. Organizasyona destek veren yöneticilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Açılış seremonisinin ardından başlayan maçta her iki takım da karşılıklı ataklarla gol pozisyonu bulmaya çalıştı ancak ilk yarı golsüz sona erdi.

"Sahalarda Rekabet, Kalplerde Dostluk Sürsün"

İlk yarının sona ermesinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Daireler ve Yazlık Evler Derneği Başkanı Giorgos Mylonadis birer konuşma yaptılar. Başkan Denizli, "Bugün dostluk maçının bir parçası olan üç kulübümüz için tarihi bir gün. Üç spor kulübümüzün el ele, kol kola verdiği, ülkemizi temsil ettiği bir gün. Komşu adadan değerli misafirlerimizin geldiği, dostluk ruhunu pekiştirdiğimiz bir gün. O yüzden bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Giorgos Mylonadis ise konuşmasında, "Sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben Sakız Adası'nda bir otel işletiyorum ve uzun yıllardır Türkleri yakından tanıyorum. Bu tür etkinliklerin insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını düşünüyorum. Çeşme'den ve Türkiye'den Sakız'a gelen ziyaretçiler, adaya büyük bir canlılık kazandırdı. Her zaman kapımız açık. Sakız'a geldiğinizde kendinizi evinizde hissetmenizi istiyoruz. Bu futbol maçlarının devam etmesini arzuluyoruz çünkü bunlar sadece birer spor karşılaşması değil, aynı zamanda dostluk köprüleri inşa eden organizasyonlar. Sahalarda rekabet, kalplerde dostluk sürsün!" ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmazken, uzatma dakikalarında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Giorgos Mylonadis ve kulüp yöneticileri alkışlar eşliğinde sahaya girerek futbolcuları ve hakemleri tebrik etti. Konuk oyunculara geleneksel tatlı baklava ve sakızlı kurabiye ikram edilirken, dostluk ruhunun her şeyin önünde olduğu bir kez daha vurgulandı.

Dostluk maçı Sakız'da devam edecek

Bu anlamlı organizasyonun devamı olarak, 27 Nisan'da Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor ve Ilıcaspor'un A takımlarından oluşan ekip, Sakız Adası'na giderek burada karma A takımı ile bir dostluk maçı yapacak. İki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek adına düzenlenen bu tür organizasyonların artırılması hedefleniyor.

Sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden biri olan bu dostluk maçı, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anılara sahne oldu. - İZMİR