CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yalova Belediyesinin katkılarıyla başladı. Türkiye'yi temsil eden erkek ve kadın takımları, Tatil Park Plajı'ndaki turnuvada mücadele ediyor. Organizatör Gürsel Yeşiltaş, şampiyonanın 9 Haziran Pazar günü final maçlarıyla sona ereceğini belirtti. Yalova'nın tanıtımı için önemli bir organizasyon olan şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.

06.06.2024 14:15
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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Yalova Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başladı.

Tatil Park Plajı'ndaki turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat, Nevzat Kaan Erol-Barış Güldal, kadınlarda ise Ceylin Sayar-Su Şimdim, Esra Demirkıran-Nehir Kiraz, Naz Akyüz-Irmak Gökçen'den oluşan ekipler temsil ediyor.

Organizatör Gürsel Yeşiltaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk gün kadınlar kategorisindeki müsabakalarla başlayan şampiyonada 9 Haziran Pazar günü final maçlarının yapılacağını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de son 6 yılda 8'inci kez düzenlediklerini belirten Yeşiltaş, "32 erkek, 32 kadın olmak üzere 64 takım, 30 ülkeden 128 sporcu 4 gün boyunca burada şampiyon olabilmek için ter dökecek. 4 gün boyunca 144 maç oynanacak. Maçlarımız saat 09.00'da başlayıp saat 19.00 gibi bitecek. Yalova'nın, ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Bütün sporseverleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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