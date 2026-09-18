CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar bitti, son 16 eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar bitti, son 16 eşleşmeleri belli oldu

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İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğindeki CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükseldi. Son 16 karşılaşmaları yarın başlayacak, çeyrek finaller 22-23 Eylül'de oynanacak.

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması sona erdi.

İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmaları 22 ve 23 Eylül, yarı final müsabakaları 25 Eylül, final ve üçüncülük maçı ise 26 Eylül'de oynanacak.

Şampiyonadaki son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Yarın:

Polonya-Letonya (Bulgaristan-Sofya)

Almanya-Bulgaristan (Bulgaristan-Sofya)

20 Eylül Pazar:

Finlandiya-Yunanistan (İtalya-Torino)

İtalya-Danimarka (İtalya-Torino)

Fransa-Portekiz (Bulgaristan-Sofya)

Ukrayna-Romanya (Bulgaristan-Sofya)

21 Eylül Pazartesi:

Belçika-Çekya (İtalya-Torino)

Slovenya-Sırbistan (İtalya-Torino)

Kaynak: AA
BulgaristanFinlandiyaRomanyaİtalyaEylülSporSon Dakika

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