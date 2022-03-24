CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu - Son Dakika
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CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

24.03.2022 12:01
CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

CEV Kupası finalinde iki maç sonunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.

CEV Kupası finalinde iki maç sonunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı geçerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.

Teknik heyet ile voleybolcuların katıldığı ve kulüp tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında başantrenör Ferhat Akbaş ve oyunculardan Tijana Boskovic ile Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

"Uzun bir çalışma sonucunda sezonun ilk kupasını aldık. Bu kupanın Avrupa Kupası olması bizim için çok önemliydi" diyen Ferhat Akbaş, "Bunun baş mimarı oyuncularımız ve teknik ekip. Yönetimin çok ciddi desteği oldu. Tüm Türkiye'ye, kulübümüze ve tüm voleybol ailesine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Tijana Boskovic, kupayı kazanmak için çok çalıştıklarını kaydederek, "Bu kupayı aldık ve İstanbul'a döndük. Bunun için çok çalıştık. Bundan dolayı çok mutluyum. Motive olduk ve orada iyi oynadık. Mental olarak çok iyiyiz. Galibiyeti kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Simge Aköz ise "Aslında bu kupa bizim için çok önemli olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye'ye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için de çok mutlu ve gururluyuz. Herkese bizi destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.

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Stuttgart, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu - Son Dakika


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