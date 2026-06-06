CEV Plaj Voleybolu Kupası Alanya'da Devam Ediyor - Son Dakika
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CEV Plaj Voleybolu Kupası Alanya'da Devam Ediyor

06.06.2026 14:36
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Türkiye, Alanya'da Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yendi; yarın Kuzey İrlanda ve Yunanistan ile oynayacak.

CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde devam ediyor.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar C Grubu'nda Türkiye ve Polonya'nın birinci ve ikinci takımları Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'nde karşı karşıya geldi.

Müsabakalarda Türkiye'nin ikinci takımı İdil Gür - Yasemin Yıldırım ikilisi, Polonya'nın Anna Leciak - Alicja Latwis ikilisini 2-0 yendi. Türkiye'nin birinci takımı Su Şimdim - Bahar Doğan ikilisi de Polonya'nın Amelia Panek - Zuzanna Wozniak çiftini 2-0 mağlup etti.

Şampiyonada Türkiye milli takımı bugün erkeklerde saat 17.00 ve 17.45'te Kuzey İrlanda ile kadınlarda ise saat 21.00 ve 22.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Organizasyon, pazar günü oynanacak müsabakalarla sona erecek.

Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Yunanistan, Polonya, Türkiye, Alanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CEV Plaj Voleybolu Kupası Alanya'da Devam Ediyor - Son Dakika

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