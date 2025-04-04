Ceyhan 1967-Develigücü maçını Burak Akdağ yönetecek

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ceyhan 967 spor ile Develigücü arasında oynanacak maçı Konya bölgesi klasman hakemi Burak Akdağ yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta oynanacak 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar neticesinde Yahyalıspor ile lider Kilis Belediyespor arasındaki maça Bilal Enes Sever atanırken, Ceyhan 1967 spor ile Develigücü arasındaki maça Burak Akdağ görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; hafta sonu oynanacak maçlar ve bu maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yahyalıspor-Kilis Belediyespor: Bilal Enes Sever

Ceyhan 1967 spor-Develigücü: Burak Akdağ

Gaziantepgücü-Zengenspor: Burak Yücetağ

Adana Adaletgücü-Bahçespor: Faruk Avşar

Suvermez Kapadokya-Adana Bel.spor: Oğuzhan Beyaz

Şehit Kamil Bel.spor-Reyhanlıspor: Fırat Kaçmaz

Samandağ G.B.- İmamoğlu Bel.spor: Murat Durgutluoğlu - KAYSERİ