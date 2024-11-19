Ceyhun Eskici: Trabzonspor'un Gücü Birlikte - Son Dakika
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Spor

Ceyhun Eskici: Trabzonspor'un Gücü Birlikte

Ceyhun Eskici: Trabzonspor\'un Gücü Birlikte

Ceyhun Eskici, Trabzonspor'un başarısının şehir ve kulüp arasındaki güçlü bağdan olduğunu vurguladı.

19.11.2024 11:27
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Trabzonspor'un İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici, bordo-mavili kulübün başarısının temelinde şehir ve kulüp arasındaki kopmaz bağın yattığını belirterek, "Bu bağın bir tarafında kopma olursa, karşımızdaki güce direnme şansımız kalmaz" dedi.

Trabzonspor'un İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici, bordo-mavili kulübün dergisine verdiği röportajda, İstanbul kulüplerinin ekonomik gücüne, hak ederek kazandıkları 8 şampiyonlukla ve kendi tarihlerinden aldıkları güçle cevap vermeye çalıştıklarını dile getirerek, Trabzonspor bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camia olduğundan söz etti.

"Trabzonspor ile büyüdüm"

Taraftar Derneği Başkanlığı yaptığını dile getiren Eskici, "3 yıl başkanlığını yürüttüm. Trabzonspor sevgisini tüm ülkeye yaymayı başardık. Bu başarıyla gurur duyuyoruz. Trabzonspor sevgisi çocukluk yıllarından itibaren hayatımda önemli bir yer tuttu. Ailem de bu tutkuyu destekleyen bir geçmişe sahip. 1967 doğumluyum, kulüple yaşıtım yani. Trabzonspor ile beraber büyüdüm. Ailem hep sporun içinde oldu. Dedem, kurucuları arasında yer aldığı kulüplerden Necmiati'den esinlenerek ikiz çocuklarının adını Necmi (babam) ve Ati olarak koymuş. Kayınpederim Ahmet Celal Ataman sayısız şampiyonluklarda yönetici ve başkanlık yapmış, her zaman verdiği fikirlerle yol göstericim olmuştur. Kızım ve eşim kongre delegesi olarak kulübümüzün her zaman bir parçası olmaya çalışmaktadır. Spordaki temelim basketbol. Hem sporcu hem de yönetici olarak bu branşta yer aldım. Gençliğimin bir kısmı tribünde, bir kısmı ise basketbol sahasında geçti. Sporun farklı dallarında hep Trabzonspor için çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Kulübün aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız"

Kulübün ekonomik ve sportif olarak zorlu süreçlerden geçtiğini aktaran Ceyhun Eskici, Başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde yürütülen çalışmaları şöyle anlattı:

"Bankalar Birliği'nden çıkış hamlesi, Trabzonspor'un sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişinde kritik bir adım oldu. Yıllık 700 milyon lira faize veda etmek, kulübümüz için çok şey ifade ediyor. Yönetim kurulumuz uyum içerisinde çalışıyor. Trabzonspor'un başarısı sadece saha içindeki skorlarla değil, ekonomik anlamda da güçlenmesiyle sağlanacak. Hedefimiz, Trabzonspor'u her anlamda lider bir marka haline getirmek."

"Trabzonspor her zaman kalıcıdır"

Ceyhun Eskici, yönetimlerin, futbolcuların ve teknik ekibin geçici olduğunu ancak Trabzonspor'un her zaman kalıcı bir değer olarak var olacağını söyledi. Eskici, "Hepimiz gelip geçiciyiz. Trabzonspor'un tarihine baktığınızda bu kulübün başarısının temelinde taraftarın karşılıksız sevgisi ve camianın birlikteliği var. Biz Trabzonspor'u her zaman iyi ve kötü gününde aynı tutkuyla sevdik. Önemli olan bu bağlılığı sürdürebilmektir" cümlelerine yer verdi.

Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik anlamda hedeflerine ulaşacağına olan inancını vurgulayan Eskici, "Kulübümüzün aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bu, bizim için kutsal bir görevdir" diyerek konuşmasını noktaladı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ceyhun Eskici: Trabzonspor'un Gücü Birlikte - Son Dakika

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