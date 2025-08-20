Ceyhun Gülselam Afyon kampına götürülmedi - Son Dakika
Ceyhun Gülselam Afyon kampına götürülmedi

20.08.2025 14:10
Ceyhun Gülselam, sakatlığı nedeniyle Altay'ın kampına katılamadı, İzmir'de çalışmalara devam ediyor.

Geçen sezondan sakatlığı devam eden Ceyhun Gülselam'ın tedbir amaçlı Altay'ın Afyon kampına götürülmediği ve tecrübeli oyuncunun topsuz çalışmalarını İzmir'de sürdürdüğü öğrenildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi, üçüncü etap kamp çalışmaları için Afyon'a gitti. Siyah-beyazlılarda tek eksiğin ise 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ceyhun Gülselam'ın olduğu bildirildi. Geçen sezon 30 Kasım'da İzmir'de oynanan İnegölspor karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu, yeni sezonla birlikte topsuz çalışmalara başlasa da Afyon kampına götürülmedi. Deneyimli oyuncunun henüz tam hazır olmadığı ve çalışmalarını İzmir'de sürdüreceği ifade edildi. Tedavi süreci devam eden Ceyhun Gülselam'ın ligin ilk haftalarını kaçırması bekleniyor. Orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladıktan sonra Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu tarafından zamanla ilk 11'e monte edileceği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon forma giymesiyle birlikte kariyerinde ilk kez 3. Lig'de top koşturmuş olacak. - İZMİR

