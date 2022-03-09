Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika
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Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti

09.03.2022 01:00

Bayern Münih, sahasında Salzburg'u ağırladı. Bayern Münih - RB Salzburg maçı ev sahibi ekibin 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelede 23 dakikada hat-trick yapan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti.

Bayern Münih ile Salzburg, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Almanya'da karşı karşıya geldi. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bayern Münih rakibi 7-1 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

LEWANDOWSKI HAT-TRICK YAPTI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12, 21 ve 23. dakikada Lewandowski, 31. dakikada Gnarby, 54 ve 83. dakikada Thomas Müller ile 85. dakikada Leroy Sane'den geldi. Salzburg'un tek golünü ise 70. dakikada Kjaergaard kaydetti. Bu sonuçla Alman devi, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Salzburg, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti - Son Dakika


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