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Cezayir ile Burkina Faso Berabere Kaldı - Son Dakika
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Cezayir ile Burkina Faso Berabere Kaldı

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2'nci maçında Cezayir ile Burkina Faso 2-2 berabere kaldı. Cezayir'in gollerini Bounedjah atarken, Burkina Faso'nun golleri Konate ve Traore'den geldi. Burkina Faso 4 puana, Cezayir ise 2 puana yükseldi.

Cezayir ile Burkina Faso Berabere Kaldı
20.01.2024 - 20:31,
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Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2'nci maçında Cezayir ile Burkina Faso 2-2 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası D Grubu 2'nci karşılaşmasında Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. Bouake Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Cezayir'in gollerini 51 ve 90+5'inci dakikada Baghdad Bounedjah kaydetti. Burkina Faso'nun golleri ise 45+3'üncü dakikada Mohamed Konate ve 71'inci dakikada penaltıdan Bertrand Traore'den geldi. Bu sonucun ardından Burkina Faso 4 puana, Cezayir ise 2 puana yükseldi.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Cezayirli Sofiane Feghouli, karşılaşmaya 11'de başladı. 34 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 46'ncı dakikasında yerini Mohamed Amoura'ya bıraktı.

Kaynak: DHA
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