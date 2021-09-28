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Cezayir: "Kazanmak için oyuncularım her şeyini ortaya koydu" - Son Dakika

Cezayir: "Kazanmak için oyuncularım her şeyini ortaya koydu"

28.09.2021 15:01
Cezayir:

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un Teknik direktörü İbrahim Cezayir, Kırklarelispor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Karacabey Belediyespor'un Teknik direktörü İbrahim Cezayir, Kırklarelispor maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kendi sahalarında oynadıkları Kırklarelispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarına işaret eden Teknik Direktör İbrahim Cezayir, "Kırklarelispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandık. Rakibi kendi sahasında karşılayan, ön alan baskısı yapıp hataya zorlayan, kaybettiğimiz yerde baskı reaksiyonlarını iyi tapıp atak tazeleyen bir oyun planı ile oynamaya çalıştık.

İç saha da hücum oyunu oymamak kadar savunma yapmanın ve geçişlerin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Maçın başında yaptığımız baskılı oyunun meyvelerini hemen topladık. Direkten dönen topumuz ve net gol pozisyonlarımız ile birlikte 24. dakikada jenerik bir golle 1-0 öne geçtik. Hemen arkasından karşı karşıya net pozisyonlar yakaladık. Daha sonrası biraz topu ve oyunu rakibe verip etkinliğimizi azalttık. Golden sonra oyunu daha iyi kontrol altına almamız gerekirdi. 39. Dakikada maçı 1-1 e getirdik. 2. yarı iyi bir başlangıç ve etkin mücadele sergiledik. Son dakikaya kadar kazanmak için oyuncularım her şeyini ortaya koydu. Son dakika kaçırdığımız penaltı ile galibiyeti kaçırdık. Futbolda her şey var. Mücadelemiz, isteğimiz, coşkumuz var ise uzun maratonda puanlar her şekilde toplanır. Yapıcı düşünceleri öne çıkarıp, zararlı olanlara zihnimizi kapatıp daha iyi konsantre olup, daha çok savaşıp Pazarspor maçını kazanmak İçin her şeyimizi sahada vereceğiz. Teco Karacabey Belediyespor kulübü her şeyin en iyisine layıktır. Taraftarımız ve kulübümüz için daha fazla savaşacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Cezayir: Kazanmak için oyuncularım her şeyini ortaya koydu

Kırklarelispor, Karacabey, oyunlar, Cezayir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cezayir: 'Kazanmak için oyuncularım her şeyini ortaya koydu' - Son Dakika Spor


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