Chamberlain: Fenerbahçe Galibiyeti Her Zaman Özel

Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir

Doğukan DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN/ BEŞİKTAŞ forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisi yaptık ve kazandık" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Büyük maçlara motive olmakta zorlanmadıklarını belirten Alex Oxlade-Chamberlain, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık" sözlerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE KARŞI ALINAN GALİBİYETLER ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR'

Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetlerin her zaman özel olduğuna vurgu yapan Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisi yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.