Chamberlain: Fenerbahçe Galibiyeti Her Zaman Özel - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Chamberlain: Fenerbahçe Galibiyeti Her Zaman Özel

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesi sonrası Chamberlain, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

04.05.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alex Oxlade-Chamberlain: Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir

Doğukan DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN/ BEŞİKTAŞ forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisi yaptık ve kazandık" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Büyük maçlara motive olmakta zorlanmadıklarını belirten Alex Oxlade-Chamberlain, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık" sözlerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE KARŞI ALINAN GALİBİYETLER ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR'

Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetlerin her zaman özel olduğuna vurgu yapan Chamberlain, "Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisi yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chamberlain: Fenerbahçe Galibiyeti Her Zaman Özel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:00:54. #7.13#
SON DAKİKA: Chamberlain: Fenerbahçe Galibiyeti Her Zaman Özel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.