Chamberlain ile Beşiktaş Fenerbahçe\'yi yendi

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Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı takımdaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsmayı başardı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve bu sezon ilk kez geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında süre alan Chamberlain, ikinci karşılaşmasında golle tanışmayı başardı.

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 20 müsabakada forma giymiş ve 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL