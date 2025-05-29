Chelsea Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu

(ANKARA) - Avrupa Konferans Ligi finalinde Chelsea, Real Betis'i 4-1 yenerek şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İngiltere'nin Chelsea takımı, İspanya'nın Real Betis takımı ile karşı karşıya geldi. Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maçı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetti.
Real Betis, ilk yarıyı Abdessamad Ezzalzouli'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1'de Moises Caicedo'nun golleriyle Chelsea maçı 4-1 önde tamamlayarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğunu elde etti.
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