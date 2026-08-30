Chelsea, Brighton'ı 4-3 ile Geçti

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Brighton'ı 4-3 yendi.

Londra ekibinde sabah saatlerinde transferi duyurulan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Brighton karşısında ilk 11'de sahaya çıkarken, Manchester City'ye transferi gündemde olan Enzo Fernandez, perşembe günkü Lig Kupası maçının ardından bu mücadelede de kadroya alınmadı.

Adı Manchester United ve Manchester City ile anılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise Brighton ile ilk 11'de sahaya çıktı.

Chelsea maça golle başladı. 4. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Joao Pedro kafayla vurdu. Önce Mats Wieffer'e çarpan, daha sonra bu futbolcuyla kaleci Bart Verbruggen arasındaki anlaşmazlık nedeniyle boşta kalan topu Romeo Lavia ağlara gönderdi: 1-0

Ev sahibi ekip, savumada büyük açıklar veren Brighton karşısında ilk çeyrek dolmadan farkı ikiye çıkardı. 13. dakikada sol taraftan Morgan Rogers'ın ceza alanına çıkardığı topu Pedro Neto, 5 Brighton'lı futbolcu arasından yerden bir vuruşla tamamladı: 2-0

25. dakikaka Ferdi'den sıyrılan ve ceza alanına giren Neto'nun yerden pasına Pedro'nun uzak köşeye yerden vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta çıktı.

İlk yarım saatlik bölümde topu rakibine bırakan (yüzde 72) Chelsea, hızlı hücumlarla tehlikeli olduğu rakip ceza alanında 3. isabetli şutunda da gol sevinci yaşadı. 32. dakikada Jorrel Hato'nun kendi yarı alanından taşıdığı ve ceza alanına çıkardığı topu Pedro filelerle buluşturdu: 3-0

Bu golden 3 dakika sonra Chelsea savunmasını 2'ye 2 yakalayan Brighton'da Malick Yalcouye'nin pasıyla sağ taraftan ceza alanıa giren Charalampos Kostoulas'ın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda top kaleci Martinez'den döndü. Pozisyonu takip eden Yalcouye'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak ağlara gitti: 3-1

Brighton yaklaştı, Chelsea izin vermedi

Tempolu başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında ev sahibi ekip Pedro ve Palmer ile, konuk takım ise Diego Gomez ile net pezisyonlardan yararlanamadı.

Brighton, 63. dakikada farkı bire indirdi. İlk golün sahibi Yalcouye'nin pasıyla ceza alanının sağ tarafında topla buluşan Pascal Gross'un vuruşunda, Pedro'ya çarpan top ağlara gitti: 3-2

Ligin ilk haftasındaki Fulham derbisinin ardından Brighton'dan da iki gol yiyen Chelsea'de teknik direktör Xabi Alonso, Reece James, Joshua Acheampong ve sakatlıktan dönen Moises Caicedo'yu 68. dakikada oyuna aldı.

74. dakikada Pedro'nun pasıyla ceza yayına gelen Palmer'ın yerden sert şutunda, top ağlarla buluştu: 4-2

90+5. dakikada Brighton'ın sol taraftan ceza alanına doğru kullandığı uzun taç atışında kafalardan seken topu en son Gross kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 4-3

Karşılaşmayı 4-3 kazanan Chelsea, gelecek hafta Arsenal ile oynayacağı Londra derbisi öncesi ligde 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Aston Villa'yı 4-0 yenen Brighton ise bu sezon ilk mağlubiyetini elde etti.

Tuchel ve Ancelotti, tribünden izledi

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Tuchel ve Ancelotti, daha önce Chelsea'nin teknik direktörlüğünü de yapmışlardı.