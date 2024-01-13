Chelsea, David Datro Fofana\'yı Burnley\'e kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı.

Chelsea'nin geçen yıl ocak ayında Norveç temsilcisi Molde'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.

Fofana, geçen sezonun ikinci yarısını da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.