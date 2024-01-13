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Chelsea, David Datro Fofana'yı Burnley'e kiraladı - Son Dakika
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Chelsea, David Datro Fofana'yı Burnley'e kiraladı

Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'e kiraladı. Geçen yıl transfer edilen Fofana, Chelsea'de sadece 4 maçta forma giydi ve geçen sezonu da Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.

Chelsea, David Datro Fofana\'yı Burnley\'e kiraladı
13.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:46
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'yı sezon sonuna kadar Burnley'ye kiraladı.

Chelsea'nin geçen yıl ocak ayında Norveç temsilcisi Molde'den transfer ettiği ve 6 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki Fofana, başkent temsilcisinde sadece 4 maçta forma şansı buldu.

Fofana, geçen sezonun ikinci yarısını da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık olarak geçirdi.

Kaynak: AA
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