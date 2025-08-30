Chelsea, Fulham'ı 2-0 Geçti - Son Dakika
Chelsea, Fulham'ı 2-0 Geçti

Chelsea, Fulham\'ı 2-0 Geçti
30.08.2025 16:58
Chelsea, Fulham'ı 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. İlk yarıda Joao Pedro, ikinci yarıda Enzo Fernandez penaltı ile gol attı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti. Güney Londra derbisinde Fulham'ı ağırlayan Chelsea, 45+9. dakikada yeni transferi Joao Pedro'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

PUAN DURUMU

Karşılaşmanın 56. dakikasında Enzo Fernandez ile penaltıdan bir gol daha bulan ev sahibi ekip, haftayı kayıpsız kapadı. Chelsea bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, Fulham 2 puanda kaldı.

Kaynak: AA

