Chelsea, Hakim Ziyech'e kadroda yer vermedi - Son Dakika
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Chelsea, Hakim Ziyech'e kadroda yer vermedi

08.08.2023 19:51

Premier Lig ekibi Chelsea, yeni sezon giyilecek forma numaralarını açıkladı. Ancak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'e yer verilmedi. Ziyech'in sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

Premier Lig ekibi Chelsea bu sezon tüm futbolcularının giyeceği forma numaralarını açıkladı. Listede Hakim Ziyech'e yer verilmemesi dikkat çekti.

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Chelsea, Hakim Ziyech'e yeni sezon giyilecek forma numaraları listesinde yer vermedi. Londra ekibi Faslı yıldız futbolcuya A takım kadrosunda yer vermedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kış transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan futbolcunun Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Chelsea'de yeni sezon forma numaraları şu şekilde;

  • 1 - Kepa Arrizabalaga
  • 2 - Axel Disasi
  • 3 - Marc Cucurella
  • 5 - Benoit Badiashile
  • 6 - Thiago Silva
  • 7 - Raheem Sterling
  • 8 - Enzo Fernandez
  • 10 - Mykhailo Mudryk
  • 11 - Noni Madueke
  • 13 - Marcus Bettinelli
  • 14 - Trevoh Chalobah
  • 15 - Nicolas Jackson
  • 16 - Lesley Ugochukwu
  • 17 - Carney Chukwuemeka
  • 18 - Christopher Nkunku
  • 19 - Armando Broja
  • 20 - Andrey Santos
  • 21 - Ben Chilwell
  • 23 - Conor Gallagher
  • 24 - Reece James
  • 26 - Levi Colwill
  • 27 - Malo Gusto
  • 29 - Ian Maatsen
  • 31 - Robert Sanchez
  • 33 - Wesley Fofana
  • 37 - Mason Burstow
  • 47 - Lucas Bergstrom
  • 50 - Eddie Beach
  • 67 - Lewis Hall
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