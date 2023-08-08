Chelsea, Hakim Ziyech'e kadroda yer vermedi

Premier Lig ekibi Chelsea bu sezon tüm futbolcularının giyeceği forma numaralarını açıkladı. Listede Hakim Ziyech'e yer verilmemesi dikkat çekti.

İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Chelsea, Hakim Ziyech'e yeni sezon giyilecek forma numaraları listesinde yer vermedi. Londra ekibi Faslı yıldız futbolcuya A takım kadrosunda yer vermedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kış transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan futbolcunun Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Chelsea'de yeni sezon forma numaraları şu şekilde;