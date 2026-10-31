Chelsea, kırmızı kart gören Manchester United'ı 2-0 yenip 16 puana yükseldi

Chelsea, kırmızı kart gören Manchester United'ı 2-0 yenip 16 puana yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Morgan Rogers 50. dakikada ve Cole Palmer 64. dakikada penaltıdan gol attı; 63. dakikada konuk takımda kırmızı kart çıkarken Chelsea 16 puana yükseldi, Manchester United'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Chelsea, Premier Lig'in 9. haftasında evinde mücadele ettiği Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada da penaltıdan Cole Palmer kaydetti. Konuk takımda Lisandro Martinez, müsabakanın 63. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Maviler, ligde 5. galibiyetini kazandı ve puanını 16'ya çıkardı. Kötü gidişatını Chelsea karşısında da durduramayan Manchester temsilcisinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu sezon Premier Lig'deki 4. mağlubiyetini alan Manchester United 7 puanda kaldı.
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