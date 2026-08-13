Chelsea\'nin Transfer Bombaları

TEKNİK direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Chelsea, yaz transfer döneminin hızlı takımlarının başında geliyor. İspanyol teknik adamın gelmesiyle takımda büyük değişim yaşanırken, takıma dahil olan isimler kadar, ayrılan futbolcular da dikkat çekiyor.

Takımın İspanyol sol beki Marc Cucurella, 55 milyon euro karşılığında Real Madrid'in yolunu tutarken, Brezilyalı futbolcu Andrey Santos da 56.30 milyon euroya Manchester United'a transfer oldu. Chalobah'ın Como'ya transferinden 30 milyon euro gelir elde eden Chelsea, Tyrique George'un Everton'a transferinden de 21 milyon euro kazandı. Ayrıca Alejandro Garnacho ve Filip Jorgensen de kiralık olarak takımdan ayrıldı.

ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 400 MİLYON EURO HARCADI

İngiliz ekibi, şu ana kadar yaptığı transferlere de şu ana kadar 400 milyon euronun üstünde harcama yaptı. Morgan Rogers için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödeyen Chelsea'nin kasasından Maxence Lacroix transferi için de yaklaşık 60 milyon euro çıktı. Palestra için 57, Queanda için 50 milyon euro harcayan Chelsea, Barca ve Emegha transferleri için de Strasbourg'a toplam 65 milyon euro ödedi. İngiliz ekibi ayrıca Pep Chavarria'yı 19, Breziyalı sol bek Denner'i 10, tecrübeli golcü Welbeck 5.85, Dastan Satpaev'i 2.4 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. Londra ekibi ayrıca Jordan Henderson'u da bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayan bir takım yaratmak isteyen Chelsea'nin transferlere devam etmesi bekleniyor.