Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı

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Roman Abramovich'ten Chelsea'yi 5 milyar euroya satın alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly, yeni sezona bomba gibi bir takım kurmak için kesenin ağzını açtı.

HÜCUM HATTINI ZENGİNLEŞTİRECEKLER

Sözcü'nün The Telegraph'dan aktardığı habere göre, Todd Boehly ile yaptığı konuşmada savunmayı güçlendirmek ve hücum hattını zenginleştirmek istediğini belirten Thomas Tuchel, orta sahada ise yeterli derinliğe sahip olduklarını bildirdi.,

233 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Todd Boehly'ye Matthijs de Ligt, Jules Kounde, Raheem Sterling, Jonathan Clauss, Ousmane Dembele, Richarlison ve Gabriel Jesus isimlerinin veren Thomas Tuchel'in isteği olumlu karşılandı. Yeni başkan, bu transferler için 233 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Öte yandan Todd Boehly'nin, Sportif Direktör Marina Granovskaia ile yolların ayrılmasının ardından takıma yapılacak transferler ile bizzat ilgileneceği öğrenildi.