Küme düşecek denilen Burnley\'den Chelsea\'ye 90+3 şakası

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

CHELSEA'YE 90+3'TE ŞOK

Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti ve mücadelenin son saniyelerine kadar üstünlüğünü korudu. Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming'in golüyle beraberliği yakalamayı başardı. Chelsea, 72. dakikada Wesley Fofana'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

SON İKİ MAÇTA 2 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci beraberliğini alan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Ligde son sıralarda yer alan Burnley ise puanını 19'a yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Chelsea, lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley, kendi sahasında Brentford'u konuk edecek.