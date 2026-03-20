Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cherif Ndiaye: Elendiğimiz İçin Üzgünüz

20.03.2026 01:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un golcü oyuncusu Ndiaye, Rayo Vallecano'ya karşı galip gelmelerine rağmen elenmelerinin üzüntüsünü dile getirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un golcü futbolcusu Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano'yu yenmelerine rağmen elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'daki son temsilcisi Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1'in rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'nun rakibi oldu. Mücadelenin tek golünü atan Cherif Ndiaye, galip gelmelerine rağmen elenmenin hayal kırıklığı yaşattığını dile getirdi.

Elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Cherif Ndiaye, "Elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Goller atarak tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Futbol bu, sonuç olarak elendik. Turu geçmek için çabaladık ama olmadı. Şimdi lig ve kupaya odaklanacağız. Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Onların kaybedeceği çok şey vardı. Gol atarak oyuna girmeye çalıştık. İlk maçta bireysel hatalar nedeniyle yenilmiştik. Bugünkü performanstan dolayı ise takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün iyi mücadele ederek galip geldik ama elendiğimiz için üzgünüz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Rayo Vallecano, Yerel Haberler, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 02:44:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.