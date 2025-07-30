Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu - Son Dakika
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Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu

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Chobani\'nin sahibi Hamdi Ulukaya\'nın \'\'Türk milleti\'\' yerine kullandığı ifade olay oldu
30.07.2025 14:46
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Chobani\'nin sahibi Hamdi Ulukaya\'nın \'\'Türk milleti\'\' yerine kullandığı ifade olay oldu
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Fenerbahçe ve Chobani arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreni, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleşti. Törene damga vuran an ise Hamdi Ulukaya'nın, ''Türk milleti''nden ''Türkiyeliler'' diye bahsetmesi oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

"TÜRKİYELİLER VE HALKIMIZ"

Törenen damga vuran an ise Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın basın toplantısında "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç ay önce yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından bu iş birliğinin oluştuğunu anlatan Ulukaya, "Olur mu canım, Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok" dediğini ancak bu fikrin içine işlediğini belirtti. Ardından Koç'un misafirperverliği ve insanlığı sayesinde bu ortaklığa karar verdiklerini söyledi.

AKLIMIZI BİRLEŞTİRİRSEK, YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"

Uluslararası başarılarını ve geçmişini anlatan Ulukaya, Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarına selam göndererek onları ilk maça davet etti. Kadıköy'de ilk maça üniversiteye hazırlanırken kale arkasından bilet alarak geldiğini belirten Ulukaya, bugün burada bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Fenerbahçe taraftarlarına ve Türkiye'deki çocuklara seslenen Ulukaya, "Biz aklımızı birleştirirsek, yapamayacağımız şey yok. Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu, bundan daha büyük bir duygu olamaz" ifadelerini kullandı. "Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız" diyen Ulukaya, sadece tabela desteğiyle değil, her anlamda kulübün yanında olacaklarını vurguladı.

Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe, Chobani, Ali Koç, Türkiye, Spor, CEO, Son Dakika

Son Dakika Spor Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet med:
    ADAM KÜRT niye Türk milleti desin ki 12 26 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    yogurdu yunan diye pazarlayan, Türk ve Türkiye hakkındaki berbat açıklamaları da en beter olanı. senin gibi kulübün de başkanının da 9 3 Yanıtla
  • Burak:
    senin yapacağın işi! Fenerbahçelileri Fenerbahçe'den soğutma projesi mi bu ali arkadaş ne çile çektik biz ya yeter arkadaş yeter git ya 0 0 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Ali Koç para için yaptığın şeyi kendine nasıl yakıştırıyorsum 0 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    alıştıramicaksınız, çabalarınız sonuç vermecek! ne mutlu TÜRK'üm diyene, diyebilene 0 0 Yanıtla
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