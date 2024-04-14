CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holdingi tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti - Son Dakika
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?