Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı. - Son Dakika
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Spor

Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı.

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Copa America'da ABD'nin Uruguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği maçta, eski Chelsea yıldızı ve şu anda AC Milan forması giyen Christian Pulisic ile hakem arasında ilginç bir olay yaşandı. Maç sırasında hakemle tartışan Pulisic, maç sonunda hakeme elini uzattı ancak hakem bu teklifi reddetti. Bu durum, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı. Bazı taraftarlar, Pulisic'in hakeme Uruguay'ın galibiyet kutlamalarına katılması için işaretler verdiğini iddia etti.

02.07.2024 11:33  Güncelleme: 11:41
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Olay, ABD'nin Copa America'da Uruguay'a 1-0 yenilerek turnuvadan elendiği sırada gerçekleşti. Şu anda AC Milan forması giyen Pulisic, takımının grup aşamasında ard arda aldığı iki mağlubiyetle hayal kırıklığına uğradı.

ABD, ilk maçında Bolivya'yı 2-0 yenmeyi başardı ancak geçen hafta Panama'ya karşı oynadıkları maçta 2-1'lik bir yenilgiyle sarsıldılar ve bu maçta iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Dün gece Marcelo Bielsa'nın Uruguay'ı, Amerikalıları 1-0 yenerek Grup C'de liderliği garantiledi. Bu sonuç, Gregg Berhalter'ın takımının üçüncü sırada bitirerek elemelerde mücadele etme şansını kaybetmesine neden oldu.

MAÇTA HAKEME BAĞIRDI

Maçın sonlarına doğru Pulisic'in öfkesi tavan yaptı ve hakeme bağırdı. Maç sonunda ise Pulisic, elini uzatarak hakeme tokalaşma teklifinde bulundu ancak hakem bu teklifi reddetti. Bu an, izleyiciler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Bazı taraftarlar, Pulisic'in hakeme Uruguay'ın galibiyet kutlamalarına katılması için işaretler verdiğini iddia etti ancak bunun doğruluğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Yine de Ortega'nın tavırları, Pulisic'in elini uzattığı sırada ellerini arkasında tutmasıyla görülebiliyordu.

TARAFTARLAR HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Taraftarlar, hakemin davranışlarından memnun değildi ve sosyal medyada tepkiler yükseldi. Örneğin, "Bu hakemlerin sportmenlik dışı davranışları inanılmaz" yorumları yapıldı. Kimi taraftarlar ise, "Hakemin kararlarına bakılırsa, gözleri mi yok?" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı.
Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı.
Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı.
Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı.

AC Milan, Chelsea, Uruguay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Erdoğan: Çocukça tepkiler… Hakemin acilen büyümesi lazım 1 9 Yanıtla
  • Ali Güven: aferin hakeme çok güzel hareket 7 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Abd ye nefret büyüyor 2 3 Yanıtla
    ferhat eser: Ne alaka ??? 2 0
  • ferhat eser: hakemlik kariyerleri bitirilmeli bunların 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Christian Pulisic, maç sırasında tartıştığı hakem maçtan sonra kendisine elini uzatmayınca büyük bir şok yaşadı. - Son Dakika
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