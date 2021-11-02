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Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı - Son Dakika

Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı

02.11.2021 18:14

Burak, Zeki ve Yusuf'lu kadrosuyla geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Lille'in hocası Christophe Galtier, sezon sonunda Nice'ya gitmişti. Türk futbolcularla büyük bir başarı yakalayan tecrübeli hoca, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu takımına istiyor. Milli futbolcunun tüm maçlarını takip eden Galtier, Ocak ayında transferin bitmesi için çalışmalara başladı.

Bizim Çocuklar ile Lille'de şampiyon olup, Nice'in başına geçen teknik direktör Galtier, Kerem Aktürkoğlu'nu gözüne kestirdi. Gençlerle zirveye oynayan Galtier, Kerem'i de takımın parçası yapmak istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE CİDDİ TEKLİFLER ALMASI BEKLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç yeteneği en çok isteyen isimlerin başında ise Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier gelitor.

GALTIER, KEREM'İN TÜM MAÇLARINI İZLİYOR

Kerem'in çok iyi bir yetenek olduğunu belirten Galtier, kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleşmesini talep etti. Fransa'da Nice'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg, genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve teklif hazırlığı yapıyor.

Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı

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Son Dakika Spor Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı - Son Dakika
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